Украинская победительница Евровидения Джамала скоро впервые станет мамой

Украинская исполнительница рассказала о своей радости поклонникам.

Джамала рассказала, что скоро впервые станет мамой.

Украинская певица Джамала, которая победила на конкурсе Евровидение в 2016 году, сегодня сообщила радостную новость поклонникам. Уже долгое время ходят слухи, что она ждет первенца, но до недавнего времени артистка не комментировала эту информацию. Однако несколько часов назад Сусанна Джамаладинова (настоящее имя певицы, — прим. ред.) сообщила, что скоро впервые станет мамой.

Она опубликовала фото со своим мужем Бекиром Сулеймановым, на котором он ее нежно обнимает. «Конечно, мне хотелось бы держать это в секрете и поделиться новостью только с самыми близкими, но многие уже и так догадались. Это самое большое чудо на свете», — написала она в комментариях к фото. Также эту информацию подтвердили представители Джамалы, сообщает ТСН. Они не стали скрывать, что пополнение в семье певицы ожидается весной будущего года.

Поклонники очень обрадовались этому известию и оставляют сотни комментариев с поздравлениями на ее странице в соцсети: «Сердечно поздравляем», «Это настолько потрясно и мило, что я немного всплакнула. Искренне поздравляю!», «Моя дорогая, от всего сердца поздравляю!!! Это замечательная новость!», «Это самое волшебное время!!! Наслаждайтесь». Добавим, что Джамала вышла замуж за своего избранника в апреле этого года. Примечательно, что Бекир младше певицы на восемь лет, но это не мешает их отношениям. Сусанна с детства увлекается музыкой, а известность к ней пришла после победы на «Новой волне» в 2006 году.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







