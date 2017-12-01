СМИ: состояние Табакова оцениватеся как крайне тяжелое

Состояние Олега Табакова оценивается как очень тяжелое. У него диагностирован сепсис. Об этом сообщает "Рен ТВ".

Как отмечается, источник заражения не установлен. Сейчас врачи проводят все необходимые обследования.

Ранее поступали противоречивые сообщения о состоянии театрального деятеля. Сначала стало известно, что он в реанимации, однако в театре это опровергли. Затем сам Табаков подтвердил, что у него проблемы со здоровьем. Сын актёра меж тем вновь заявил, что речь идёт не о реанимации.

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