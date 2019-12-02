Аллегрова потребовала, чтобы Басков на ней женился



Эстрадная исполнительница Ирина Аллегрова потребовала от своего коллеги по цеху Николая Баскова предложения руки и сердца. Видеоролик с разговором звезд шоу-бизнеса перед вылетом в Москву из Дюссельдорфа разместил в своем Instagram-аккаунте композитор Игорь Крутой.

На опубликованных кадрах запечатлено, как в начале разговора оперный и эстрадный певец Басков приобнял исполнительницу хита «Младший лейтенант» Аллегрову и начал петь песню Игоря Крутого под названием «Незаконченный роман», на что певица заметила, что они «накаркали этой песней».

«Мы накаркали этой песней, что роман прям не закончился, он лишь продолжается», — заявила певица.

В свою очередь, Басков обратил внимание на то, что они с Аллегровой прекрасно смотрятся вместе.

«Смотри, какая мы красивая пара, Ирина», — сказал Басков.

Аллегрова удивилась, но нашлась что ответить, призвав Баскова сыграть свадьбу.

«Так делай мне предложение!» — указала «главная императрица страны».

Фолловеры Игоря Крутого прокомментировали ролик, отметив, что российские артисты вне сцены «очень классные». Впрочем, участники дискуссии не стали комментировать «требование» Аллегровой, сделав акцент на Игоре Крутом, который «всех зарядил позитивом».



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