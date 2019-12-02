Нинидзе эмоционально отреагировала на слова Виторгана о смерти



Актер театра и кино Максим Виторган озадачил фанатов новой публикацией в Instagram. На пост отреагировала и его возлюбленная Нино Нинидзе, причем с неоднозначными эмоциями.

В социальной сети артист разместил необычный текст, смысл которого улавливается не сразу. Заканчивается он и вовсе на пессимистичной ноте.

«Если вы не поняли, о чем речь, не расстраивайтесь. Но и радоваться особенно нечему. Мы все умрем» — написал Виторган.

Подписчиков сообщение актера, завершающееся словами о смерти, озадачило. В комментариях некоторые в шутку отметили, что «любят, когда все понятно». Другие назвали опубликованный текст «прекрасной чушью».

Однако особенно выделился отклик возлюбленной артиста. Вокруг романа пары в последнее время появляется все больше и больше слухов.

«Бесишь…причем сильно уже», — коротко ответила на публикацию Нинидзе.

Напомним, об отношениях Виторгана и Нинидзе стало известно после развода актера с телеведущей Ксенией Собчак. Девушка — дочь народной артистки Грузии Ии Нинидзе. Она так же, как и мать, снимается в кино и пробует себя на сцене в качестве певицы. Нинидзе встречалась ранее и с другим известным актером, однако ее роман с Кириллом Плетневым был недолгим.

Ранее актриса опубликовала в Instagram кадры с фотосессии, где снялась топлес. Однако произошел конфуз — полуобнаженную девушку с короткой стрижкой пользователи Сети приняли за мужчину.



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