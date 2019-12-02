В Крыму закрылся роскошный отель Ротару



Гостиница «Вилла София», которая принадлежит украинской певице Софии Ротару, закрылась в Ялте на реконструкцию и ремонт, сообщил сотрудник отеля.

По словам сотрудника гостиницы, отель эстрадной исполнительницы не будет работать до 1 мая, поскольку внутри здания и снаружи будут идти ремонтные работы.

«Недавно его уже ремонтировали. Но наше руководство так решило [сделать ремонт]», — приводит «Экспресс газета» слова сотрудника.

В Instagram-аккаунте «Виллы Софии» подтвердили, что отель закрывается «в связи с предстоящей реновацией». При этом до какого числа отель не сможет принимать гостей, не указано.

Как пишет пресса, крымская гостиница не приносила 72-летней звезде доходы. Цена за сутки проживания в отеле знаменитой певицы достигла 82 тыс. рублей, поэтому многие номера пустовали.

Продюсер Андрей Разин очень удивился, когда узнал о закрытии роскошного отеля в Ялте. По его словам, гостиница считалась одной из лучших в городе.

«Когда я работал с мэром Андреем Ростенко, мы постоянно ходили в их шикарный ресторан. И вроде бы никаких проблем у них не было. Не исключено, что закрытие гостиницы связано с нынешней травлей Ротару», — сказал продюсер.

Ранее сообщилось, что украинская певица София Ротару намерена приехать в Россию и принять участие в программе «Песня года». В течение более чем 40 лет певица участвовала в шоу, но в прошлом году она не стала выступать. Звезда объяснила свой отказ введением на Украине военного положения и нежеланием «провоцировать радикально настроенных земляков». Шоу-бизнес и зрители разделились на два лагеря: одни поддержали приезд звезды, другие потребовали запретить украинке приезжать в РФ.



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