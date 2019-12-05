Актриса из «Ла-Ла Ленда» Эмма Стоун выходит замуж



Американская актриса и обладательница премии «Оскар» в номинации за «Лучшую женскую роль» в мюзикле «Ла-Ла Ленд» Эмма Стоун выходит замуж за продюсера и режиссера Дэйва МакКэри. Об этом стало известно из Instagram-аккаунта будущего супруга звезды.

В своем профиле в социальной сети мужчина опубликовал совместное со Стоун селфи, на котором пара счастливо улыбается, и невеста крупным планом демонстрирует кольцо на безымянном пальце левой руки.

Восторженные фанаты и друзья начали поздравлять пару со счастливым событием в комментариях.

Знакомство Стоун и МакКэри произошло несколько лет назад на съемках программы режиссера. Долгое время свои отношения влюбленные предпочитали скрывать.

Пара впервые открыто появилась на официальном мероприятии в январе 2019 года, на церемонии награждения лауреатов премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе, уточняет «Культуромания».

Ранее 31-летняя Стоун уже собиралась замуж, однако первая попытка не увенчалась успехом. На протяжении пяти лет актриса встречалась с коллегой, британо-американским актером Эндрю Гарфилдом, на пять лет старше нее. Пара планировала свадьбу в 2015 году, но за несколько месяцев до значимого события отношения разрушились, напоминает «Дни.ру».

Американская актриса является не только обладательницей «Оскара» за роль Мии Долан в «Ла-Ла Ленде», но и лауреатом премий «Золотой глобус» (2017), BAFTA (2017) и трех премий Гильдии киноактеров США (в 2012, 2015, 2017 годах). О Стоун нередко говорят как об одной из самых талантливых артисток своего поколения. В 2017 году, по версии журнала Forbes, она стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире с годовым доходом в 26 миллионов долларов.



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