В Интернете раскритиковали отца Фриске и Шепелева, устроивших скандал



Заявления известного телеведущего Дмитрия Шепелева о семье скончавшейся певицы Жанны Фриске вызвали довольно бурную реакцию со стороны его бывшего тестя Владимира Фриске.

В беседе со светской львицей Ксенией Собчак Шепелев раскрыл семейные проблемы Жанны Фриске. Как уточнил Шепелев, после смерти супруги он оборвал контакты с ее родителями. По словам Шепелева, однажды Владимир Фриске пришел на встречу с ребенком Платоном с оружием. Кроме того, он уточнил, что неизвестные сломали Дмитрию руку в присутствии ребенка.

«Чтоб он сдох после таких слов!», — отреагировал на слова бывшего зятя Владимир Фриске.

Пользователи в социальных сетях раскритиковали слова Владимира Фриске. Они призвали и Шепелева, и Фриске подумать о Платоне, так как он скоро подрастет и увидит, что творится в его семье. В Сети раскритиковали отца Фриске и Шепелева, устроивших скандал.

«Фриске-старший и бывший зять — два сапога пара», — заявил пользователь под ником Kathy Averbukh.

«Бедная Жанна, ну и мужики Жанну окружали», — написала Yulia Utesheva.

«На уровне интуиции Шепелев не вызывает уважения», — уточнила Оксана Ксения.

«Шепелев — очень нехороший человек. Жаль, что такого выбрала Жанна. Родителям скорейшей победы и быть рядом с внуком», — пожелала Айжан Косманова.

«В этой ситуации мне более всего жалко маленького мальчика, который потерял маму, но так и не обрел мир в своей семье. А ведь он совсем скоро вырастет, увидит и прочитает, как кто и что говорит о его самых близких людях», — подчеркнула Екатерина Пиманова.

«Опять будут грязью поливать друг друга! Неужели деньги — главное, папа о них только и говорит! Я теперь понимаю, почему Жанна так долго одна была! Наверное, папу не устраивали?» — задалась вопросом Наталья Мякишева.

Ранее Дмитрий Шепелев рассказал, что отец его покойной супруги и популярной исполнительницы Жанны Фриске хотел его убить. Об этом он заявил в новом выпуске передачи журналистки Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!», видео опубликовано на видеохостинге YouTube. По словам 36-летнего Шепелева, Владимир Фриске угрожал ему пистолетом.

«Первое свидание с дедушкой у Платона было на детской площадке. Он приперся на площадку с пистолетом. Если бы не охрана, я не знаю, что было бы дальше. Он угрожал мне», — откровенно признался Шепелев в беседе с Собчак.

Он обратил внимание на то, что спустя несколько месяцев отец Жанны Фриске предпринял очередную попытку забрать внука. Для этого, по его словам, Владимир Фриске прибегнул к помощи бандитов. Ведущий отметил, что тогда пять кавказцев поджидали его и Платона возле квартиры.

«На глазах у меня и моего ребенка моему охраннику ломают руку. Он закрывает нас своим телом, а они пытаются избить его и дать допуск дедушке, который тянет руки к внуку», — сказал Шепелев.

Ранее ведущий рассказал о методах воспитания шестилетнего сына от покойной артистки Жанны Фриске. Как отметил Шепелев, мальчику далеко не все разрешено. К примеру, Платону запрещено произносить нецензурные слова. Помимо этого, ребенок знает, что необходимо стучать в дверь перед тем, как зайти в комнату к взрослым.



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