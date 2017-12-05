Наташа Королева попала в сводки криминальных новостей

Артистка пожаловалась, что постоянно не по своей воле оказывается в сводках криминальных новостей.

В течение некоторого времени криминальные хроники пестрели сообщениями о «поющем маньяке», который досконально знал весь репертуар Наташи Королевой. С помощью музыки он очаровывал своих жертв. Певица высказала свое мнение относительно происшедшего. Звезда уверена, что ее песни способствуют релаксу.

Правоохранительные органы Бурятии арестовали «певуна» после того, как он в очередной раз начал петь композиции Королевой. С оперативниками связались посетители бара, которые, судя по всему, внимательно следили за криминальными сводками.

«Поющий маньяк» — так прозвали его остряки — знакомился с жительницами Бурятии в местных барах и ночных заведениях, представляясь деятелем шоу-бизнеса. После этого он доставал микрофон и начинал исполнять хиты Наташи Королевой. Неискушенные балладами наивные бурятские девушки млели от такой романтики, после чего звали мужчину к себе в гости.

Там «романтик с большой дороги» разительно менялся: избивал своих гостеприимных хозяев и выносил из дома деньги и ювелирные украшения. Кроме девушек под скромное обаяние маньяка попадали и мужчины нетрадиционной ориентации. Одного из них преступник избил до смерти.

«Поющий маньяк» уже признался во всех своих злодеяниях, теперь его ждет суд. Пресса связалась с Наташей Королевой с просьбой прокомментировать это неприятное происшествие. Певица была шокирована, что невольно оказалась втянутой в криминальную историю, сообщает сайт Дни.ру. «Почему я все время не по своей воле попадаю в сводки новостей?» — задала риторический вопрос звезда.

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