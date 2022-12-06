Nokia продолжит поставлять оборудование в Россию

Глава компании «Мегафон» Хачатур Помбухчан сообщил о том, что в скором времени возобновятся поставки телеком-оборудования от фирмы Nokia. По его словам, в целях выполнения своих обязательств финская компания подала 4 обращения на получение экспортных лицензий, и одно из них удовлетворено. Три остальных обращения на данный момент рассматриваются, и решения по ним еще будут приняты.

Помбухчан считает, что это верное решение со стороны финской компании, т.к. после стабилизации мировой ситуации партнерство останется в силе, что положительно отразится на развитии фирмы.

Rusfact.com