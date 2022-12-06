Колумбийские ученые разработали новый способ борьбы с ожирением

Russf Дек 6, 2022 Интересное

Во всем мире лишний вес и ожирение являются одной из главных проблем здравоохранения. Наличие лишнего веса зачастую способствует развитию серьезных сопутствующих заболеваний. Однако, по словам специалистов, опасность для организма человека представляет не само наличие лишнего веса, а то, где накапливается жир.

Ученые считают, что наиболее опасным для здоровья является висцеральный жир. Он накапливается в брюшной полости и разрастается благодаря увеличению составляющих его адипоцитов. Колумбийские специалисты разработали новый метод борьбы с ожирением. Исследования показали, что положительно заряженные наночастицы способствуют возвращению к нормальной работе тканей организма.

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