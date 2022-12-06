Российский авторынок пополнился японской новинкой

Российский рынок автомобилей продолжает пополняться благодаря схеме параллельного импорта. Очередной новинкой стал японский автомобиль Suzuki Ignus. Он считается представителем категории бюджетных авто, и его цена на данный момент составляет от 700000 до 1 млн рублей.

Сообщается, что автомобиль является компактным кроссовером, длина которого составляет 3,7 м. Модель оснащена передним приводом, однако предусмотрен и опциональный полный привод. В настоящее время объявления о продаже данного авто уже появились, однако машины предлагаются под заказ. При этом точная стоимость зависит от комплектации и от курса валют на момент покупки.

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