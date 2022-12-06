Российский авторынок пополнился японской новинкой

Russf Дек 6, 2022 Интересное

Российский рынок автомобилей продолжает пополняться благодаря схеме параллельного импорта. Очередной новинкой стал японский автомобиль Suzuki Ignus. Он считается представителем категории бюджетных авто, и его цена на данный момент составляет от 700000 до 1 млн рублей.

Сообщается, что автомобиль является компактным кроссовером, длина которого составляет 3,7 м. Модель оснащена передним приводом, однако предусмотрен и опциональный полный привод. В настоящее время объявления о продаже данного авто уже появились, однако машины предлагаются под заказ. При этом точная стоимость зависит от комплектации и от курса валют на момент покупки.

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