Россияне оценили перспективность различных специальностей

Russf Дек 7, 2022 Интересное

Сервис «Работа.ру» провел опрос среди россиян на тему того, какую профессию они считают наиболее перспективной. Участники опроса могли выбрать несколько специальностей. По мнению 62% респондентов, самые высокие перспективы в 2023 году будут иметь IT-специалисты. 40% опрошенных считают, что профессия инженера будет самой востребованной. 38% посчитали, что будущее за врачами.

28% опрошенных отдали предпочтение профессии специалиста по нанотехнологиям. Среди перспективных профессий также были отмечены строители, младший медицинский персонал, аналитики, менеджеры по продажам, маркетологи и HR-специалисты, однако им было отдано менее 20% голосов.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.