Россияне оценили перспективность различных специальностей

Сервис «Работа.ру» провел опрос среди россиян на тему того, какую профессию они считают наиболее перспективной. Участники опроса могли выбрать несколько специальностей. По мнению 62% респондентов, самые высокие перспективы в 2023 году будут иметь IT-специалисты. 40% опрошенных считают, что профессия инженера будет самой востребованной. 38% посчитали, что будущее за врачами.

28% опрошенных отдали предпочтение профессии специалиста по нанотехнологиям. Среди перспективных профессий также были отмечены строители, младший медицинский персонал, аналитики, менеджеры по продажам, маркетологи и HR-специалисты, однако им было отдано менее 20% голосов.

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