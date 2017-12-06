Сын Олега Табакова рассказал об улучшении самочувствия отца

Антон Табаков сообщил, что состояние его отца, Олега Табакова, улучшилось по сравнению с прошлой неделей, когда он был госпитализирован.

В минувший понедельник, 27 ноября, Олег Табаков был госпитализирован в Первую Градскую больницу, где врачи диагностировали у него тяжелую форму воспаления легких. В последующие несколько дней Олегу Павловичу сделали операцию по установке трахеостомы — специальной трубки, чтобы пациент мог нормально дышать.

Между тем информация о состоянии приходила противоречивая. Коллеги артиста по театру утверждали, что Табаков идет на поправку и в скором времени будет выписан, а Иосиф Кобзон, в свою очередь, уверял, что Олег Павлович, как и Валентин Гафт, серьезно болен.

Примечательно, что родственники прославленного актера и режиссера до недавних пор не давали никаких комментариев по поводу данной ситуации. Буквально несколько часов назад на связь с журналистами вышел Антон Табаков. Сын Олега Павловича пообщался с журналистами и сообщил, что его отец чувствует себя гораздо лучше, чем при поступлении в больницу. «По сравнению с моментом поступления в больницу он чувствует себя лучше, мне хотелось бы, чтобы он чувствовал себя еще лучше, чем на сегодняшний момент», — цитирует «РИА Новости» слова мужчины.

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