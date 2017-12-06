Мария Кожевникова подхватила опасную инфекцию

Недавно ставшая многодетной матерью актриса попала в больницу с высокой температурой.

Актриса стала жертвой ротавирусной инфекции, из-за которой у нее поднялась температура, и пришлось лечь в больницу.

«Я надеюсь, что скоро буду уже дома, спасибо за беспокойство. Сейчас гуляет эпидемия, поэтому все, что я могу сказать: не болейте и берегите себя, особенно деток. Это самое важное», — сообщает Super со слов Кожевниковой.

Мария — многодетная мать. Ее третий сын родился в середине нынешнего лета. Актриса долгое время никак не комментировала данное событие, а потом опубликовала короткое подтверждающее сообщение в Instagram.



Не меньше четырех! Глафира Тарханова, Екатерина Климова и другие многодетные российские звезды Чуть позже Кожевникова призналась Ивану Урганту в передаче «Смак», что роль матери троих детей для нее оказалась слишком тяжелой. По этой причине пришлось обратиться за помощью к маме.

При этом Мария собирается в будущем родить еще парочку детей. «Роды и в первый, и во второй, и в третий раз — это чудо. Думаю, и в четвертый, и в пятый это будет так», — оптимистично заявляет артистка.

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