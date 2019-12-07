Лидер «Ногу свело!» заявил о «деградации российской нации»

07.12.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградации российской нации"Проживающий в Соединенных Штатах лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.

"Основное — это желание сидеть на шпагате. Смотрите, я стою ногами одновременно на двух континентах. Это сложно физически и морально, но безумно увлекательно. Получается, что нахожусь в двух местах одновременно", — признался музыкант.

Он сказал, что много гастролирует за рубежом, но "материально и морально" его кормит российская публика.

Вместе с тем Покровский считает, что нация деградирует, хотя и не совсем по своей вине.

"Народ убивает алкоголизм, смертность, нищета. <…> Просто она (нация. — Прим. ред.) хорошая и сильная, поэтому ее убивают, а она выживает", — объяснил он.

По словам артиста, с 1917 года над россиянами совершалось столько "тяжелых опытов", что народ был "сильно подубит, в том числе генетически". При этом соотечественники сохранили талант и остроумие, добавил музыкант.

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