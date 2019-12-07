Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова пообещала провести съезд врачей весной 2020 года

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прибыла в субботу, 7 декабря крымскую Евпаторию, чтобы осмотреть детские больницы. В ходе визита к ней обратились местные врачи с инициативой провести второй национальный съезд врачей.

Министр одобрила предложение и обещала его поддержать: «Ваша просьба и инициатива абсолютно обоснованы. Потому что врачи - это основа основ... я поддерживаю вашу инициативу. Думаю, что национальный съезд врачей может пройти весной, например в апреле», - сказала Скворцова.

Как передает РИА «Крым», министр сообщила, что в ближайшее время даст поручение о подготовке форума, а также пообещала включить медиков Крыма в оргкомитет по подготовке съезда.

Первый национальный съезд врачей России прошел в 2012 году в Москве. На нем обсуждалась роль профессионального врачебного сообщества в реализации государственной политики в сфере охраны здоровья граждан. Кроме того поднимались темы кадровой политики, развитие самоуправления в профессиональной врачебной среде, корпоративная врачебная ответственность и этический кодекс российского врача.

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