Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова пообещала провести съезд врачей весной 2020 года

Министр одобрила предложение и обещала его поддержать: «Ваша просьба и инициатива абсолютно обоснованы. Потому что врачи - это основа основ... я поддерживаю вашу инициативу. Думаю, что национальный съезд врачей может пройти весной, например в апреле», - сказала Скворцова.
Как
Первый национальный съезд врачей России прошел в 2012 году в Москве. На нем обсуждалась роль профессионального врачебного сообщества в реализации государственной политики в сфере охраны здоровья граждан. Кроме того поднимались темы кадровой политики, развитие самоуправления в профессиональной врачебной среде, корпоративная врачебная ответственность и этический кодекс российского врача.
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