Лоза обьяснил, почему россияне отсутствуют в топе богатейших музыкантов по версии Forbes

07.12.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Лоза обьяснил, почему россияне отсутствуют в топе богатейших музыкантов по версии Forbes
Российский композитор и автор песен Юрий Лоза отреагировал на новый рейтинг Forbes с самыми высокооплачиваемыми исполнителями года. Музыкант рассказал, почему зарубежные звезды могут заработать сотни миллионов долларов, а исполнители нашей эстрады нет.

Напомним, на первой строчке списка Forbes оказалась группа U2 с годовым заработком в 118 млн долларов. Второе место заняла рок-группа Coldplay, заработавшая более 115 млн долларов, а замкнул тройку лидеров британский музыкант Эд Ширан с 110 млн долларов.

По мнению Лозы, во-первых, такие баснословные суммы достаются зарубежным исполнителям трудом.

"Много работают, много зарабатывают. Не воруют же. А вообще, люди музыкантам платят сами: ходят на концерты, "голосуют рублем". Я вот этих исполнителей хоть и не знаю, но мне и не надо", — сказал он "МК".

Кроме того, говорит композитор, "американцы раскручивали своих музыкантов последние лет 70", а мы так и не начали. Еще одна причина такой разницы в заработках, по мнению Лозы, это банальная лень. Так, отмечает музыкант, в США часто перепевают французские песни, переснимаю французские фильмы.

"Американцы просто знают, что во Франции есть талантливые композиторы и поэты. В России тоже есть, но об этом никто не знает. Обленились совсем... Грустно. Таланты же есть, а ленятся", — говорит Лоза.

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