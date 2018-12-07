Супруг Вайкуле опроверг информацию об эмиграции



Латвийские журналисты распространили слухи о том, что якобы певица Лайма Вайкуле распродает жилье и переезжает из страны. Муж певицы Андрей Латковский опроверг слухи об эмиграции.

В СМИ сообщили, что певица выставила на торги свой особняк в Юрмале, где живет более 20 лет. В гости к исполнительнице в разное время заходили и Алла Пугачева с Максимом Галкиным, и Филипп Киркоров, и другие звезды российской эстрады.

«Никто ничего не продает!», — заявил Латковский в комментарии KP.ru.

По словам супруга Вайкуле, дом был выставлен на продажу пять лет назад. Однако поступившие предложения не устроили супругов. Латковский добавил, что они готовы рассмотреть предложение, если сумма их устроит. Супруг исполнительницы заявил, что не знает, откуда берутся слухи.

«Нам хорошо в нашей стране и в нашем доме. Нас все устраивает», — сказал Латковский.

Ранее скандал вокруг Вайкуле разгорелся из-за заявления, что она никогда не поедет выступать в Крым, так как гражданам ЕС «запрещено» посещать полуостров. Однако российский сенатор Алексей Пушков опроверг заявление о запрете.



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