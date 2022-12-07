Новак рассказал о ситуации на нефтяном рынке

Вице-премьер России прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке. По его словам, наложение санкций и установление потолка цены на нефть, безусловно, окажут влияние на работу нефтяных компаний. Однако Новак считает, что российская нефть останется востребованным ресурсом.

Вице-премьер отметил, что в системе реализации меняются логистические цепочки, а также внедряются новые инструменты. По его мнению, уход крупных трейдеров способствует выходу на рынок большого числа мелких, услуги которых и будут использоваться при продаже российского ресурса.

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