В ДТП под Саяногорском травмированы два человека

Prohor Дек 7, 2022 Происшествия

В ДТП на трассе Саяногорск — Майнская ГЭС — Черёмушки получили травмы два человека, сообщила пресс-служба ГИБДД Хакасии.
Авария произошла сегодня около девяти часов утра. Водитель автомобиля Нива с прицепом, груженным дровами, при движении со стороны п. Майна в сторону п. Черёмушки не справился с управлением. В результате отсоединения от авто прицеп выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Рено Логан, движущимся во встречном направлении.
В результате ДТП травмы получили водитель и пассажирка иномарки. Подробности выясняются.
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