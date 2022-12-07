В ДТП под Саяногорском травмированы два человека

В ДТП на трассе Саяногорск — Майнская ГЭС — Черёмушки получили травмы два человека, сообщила пресс-служба ГИБДД Хакасии.

Авария произошла сегодня около девяти часов утра. Водитель автомобиля Нива с прицепом, груженным дровами, при движении со стороны п. Майна в сторону п. Черёмушки не справился с управлением. В результате отсоединения от авто прицеп выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Рено Логан, движущимся во встречном направлении.

В результате ДТП травмы получили водитель и пассажирка иномарки. Подробности выясняются.