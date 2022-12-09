Бастрыкин предложил новые меры по борьбе с коррупцией

9 декабря отмечается Всемирный день борьбы с коррупцией. Ежегодно в эту дату ООН информирует о тех мерах, которые принимают различные государства в целях борьбы с коррупцией. Александр Бастрыкин, председатель Следственного Комитета России, предложил усилить меры, которые принимаются по этому вопросу в Российской Федерации.

В настоящее время следователи могут арестовывать только некоторые категории имущества фигурантов судебных дел, такие как ценности, авто, деньги, а также имущество, подлежащее конфискации. Бастрыкин предлагает расширить список имущества, на которое может быть обращен неотложный арест, и включить в него имущество лиц, связанных с фигурантом.

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