Киркоров радостно встретил Ротару на «Песне года» после скандала с финансированием ВСУ

08.12.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Киркоров радостно встретил Ротару на «Песне года» после скандала с финансированием ВСУ
Король российской поп-эстрады Филипп Киркоров радушно встретил на конкурсе «Песня года» певицу Софию Ротару, на которую с критикой обрушились в России.

Исполнительницу обвинили в том, что она спонсировала украинскую силовую операцию в Донбассе (так называемую «АТО»). По словам сестры артистки Лидии Хлябич, София Ротару поддерживала ВСУ не только автомобилями и топливом, но и вареньем.

В прошлом году она отказалась от выступлений в Москве, однако спустя год свое решение поменяла. Политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что Народная артистка СССР София Ротару должна лично объяснить свое отношение к операции украинских силовиков в Донбассе.

На «Песне года», которая прошла в развлекательном комплексе «ВТБ Арена», Киркоров приобнимал Ротару за плечи и с удовольствием позировал перед журналистами.

«Какая красивая, София Михайловна! Горжусь! Горжусь, что я рядом!» — отметил Киркоров.

Концерт прошел под нескончаемые овации зрителей. Ротару буквально осыпали цветами.

«Я очень по вам скучала», — сказала на прощание певица.

Ранее сообщалось, что ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева пригласила Ротару в Россию, но попросила не присылать больше украинским солдатам варенье. По словам Скабеевой, поддержку ВСУ со стороны украинской певицы подтверждает один из источников. Кроме того, нельзя игнорировать интервью сестры певицы, где и было сделано скандальное заявление, отметила телеведущая.

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