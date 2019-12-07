Скворцова рассказала, что планируют открыть новый детский реабилитационный центр в Крыму

В Крыму, в Евпатории планируется открыть новый современный многопрофильный реабилитационный центр с крупным дневным стационаром, завершение строительства которого запланировано к 2024 году, о чем сообщила журналистам министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова, пишут СМИ .

"Мы надеемся, что это можно сделать до 2024 года. За следующий год мы хотели бы выйти на медико-техническое задание", - сообщила министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова, также отметив, что в этом случае строительство можно будет начать уже в 2021 году.

Также министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова обратила внимание на тот факт, что в новом санатории планируется создать "мощную лечебную базу" для реабилитации детей с самыми разными патологиями, в том числе ортопедическими, неврологическими, сосудистыми и различными другими.

Как уточнила министр "Фактически все направления реабилитации будут представлены, включая и коррекцию при генетических дефектах и врожденных патологиях".

В новом современном детском центре реабилитации, как уточняет министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова, планируется использовать "природные оздоровительные возможности и современную медицину". В частности биомедицинскую базу нового санатория ожидается включение самых современных медицинских технологий. "Включая и современную диагностику, и робототехнику, и элементы виртуальной дополненной реальности, и самые современные анимационные подходы для восстановления движения, и, безусловно, традиционные методы", - обратила внимание Вероника Скворцова.

Также вместе с круглосуточными койками в новом медицинском центре должен будет быть открыт также и пансионат, чтобы в нем могли останавливаться родители со своими детьми, которые получают лечение в медицинском центре в амбулаторных условиях. И стоимость на проживание в данном пансионате должны быть доступной.

Как отметила министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова: "Мы хотели бы создать, действительно, не просто один из лучших центров нашей страны, а один из лучших центров реабилитационных мира".

"Самое главное - чтобы они были все осовременены, модернизированы, чтобы везде прошёл ремонт, чтобы они работали по полной своей мощности, чтобы дети лечились бесплатно", - о чем отметила Вероника Скворцова, а также добавив, что не имеет значения, какой бюджет будет обеспечивать бесплатное лечение для детей.

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