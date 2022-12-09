Белорусы собираются чаще отдыхать в Крыму

Russf Дек 9, 2022 Интересное

Андрей Лопацкий, руководитель социально-культурного центра «Крымское землячество» в республике Беларусь, сообщил, что Крым является тем направлением, которое интересно для отдыха жителям республики. Однако, по словам специалиста, белорусы предпочитают бюджетный отдых.

Если в Крыму будет развиваться система бюджетных курортов, то турпоток из Белоруссии станет значительно выше. Лопацкий заметил, что жители республики готовы тратить средства на отдых на полуострове, однако большинство из них ограничены бюджетом, поэтому крымчанам стоит развивать бюджетное направление отдыха.

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