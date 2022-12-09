Ученые рассказали о последствиях гибели динозавров

Исследователи изучили более 1600 окаменелостей динозавров, найденных на территории Северной Америки. Им удалось восстановить модель экосистемы, в которой жили эти животные в конце мелового периода.

Считается, что по соседству с динозаврами также обитали и различные мелкие млекопитающие. После удара астероида, что является основной версией причины гибели динозавров на планете, эти млекопитающие смогли выжить благодаря возможности приспосабливаться к изменяющимся условиям. Кроме того, гибель динозавров способствовала изменению питания животных в лучшую сторону. Это, по словам ученых, и помогло им пережить удар астероида.

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