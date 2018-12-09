Никаких конфликтов: Серов разьяснил приину отмены концерту в Климовске



Певец Александр Серов рассказал, почему отменил свой концерт в подмосковном городе Климовск. По его словам, причиной переноса выступления стало вовсе не состояние здоровья.

По словам артиста, его выступление, запланированное на субботу, перенесли на следующий год. Такое решение они приняли с административным продюсером, который контролирует мероприятия Серова.

При этом певец подчеркнул, что, хоть и появлялся недавно в телешоу на инвалидной коляске, причиной отмены концерта стал вовсе не перелом ноги или плохое самочувствие.

«Я мог бы и сидя в кресле с гипсовой ногой выступать. В Климовске сейчас другая ситуация. Мы просто хотим, чтобы было нормально по сборам. Там наши друзья проводят, мы обо всем договорились, нет никаких конфликтов», — цитирует его KP.Ru.

Ранее сообщалось, что телеверсию юбилейного концерта группы «Кипелов», состоявшегося в столичном клубе Adrenaline Stadium 1 декабря, покажут на РЕН ТВ в ближайшее воскресенье.



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