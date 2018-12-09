Эмин подтвердил беременность супруги

Певец не стал вдаваться в подробности, но сказал, что они с супругой действительно ждут ребенка.

Популярный певец Эмин Агаларов признался, что его супруга Алена действительно ждет ребенка. Ранее слухи о ее беременности появились в СМИ, но официальной информации не было.

Эмин рассказал, как решился сделать предложение Алене Гавриловой, отметив, что нашел в ней все те качества, которые искал в женщине. И предложение хоть и было спонтанным, но его супруга осталась довольна и ответила ему «да».

Распространяться на тему беременности молодой жены музыкант не захотел, отметив, что «нужно подождать», он не озвучил ни срок беременности, ни предположения будущих родителей о том, будет у них мальчик или девочка. Как передает журнал HELLO, обо всем этом Эмин не стал распространяться. Он также отметил, что его новая супруга довольно много времени проводит с его детьми от первого брака, и в семье это не вызывает проблем или конфликтов.



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