Светлана Бондарчук появилась на мероприятии с новым бойфрендом

Похоже, и Светлана Бондарчук после развода с супругом, наконец-то обрела счастье. По сообщениям читателей, уже несколько месяцев она встречается с директором проектов студии дизайна Bestinspace Design Co. Сергеем Харченко. Пара уже побывала в Испании и Санкт-Петербурге.

После расставания с Федором Бондарчуком Светлана несколько лет провела в одиночестве. И хоть ей приписывали романы с бизнесменами, актерами и даже молодыми фотографами, сама Бондарчук никак не комментировала эти слухи, хотя и признавалась, что развод с режиссером дался ей нелегко. Сейчас бывшие влюбленные забыли все обиды и начали поддерживать нормальное общение.

В последнее время Светлану все чаще стали замечать в компании мужчины по имени Сергей, с которым она несколько раз появлялась на разных светских раутах. Внимательные зрители предполагают, что Бондарчук и ее загадочный поклонник вместе уже пару месяцев, кроме того, их, скорее всего, познакомили общие друзья. Пара съездила вместе в Санкт-Петербург, где не только посетила празднование элитного бутика и познакомилась с дизайнером Стеллой МакКартни, но и сходила в Эрмитаж. Вместе они были замечены также в Большом театре, а летом Светлана и Сергей путешествовали по Испании.

Судя по всему, Сергей Харченко был женат — на фото он часто появляется вместе с маленькой девочкой, которая очень на него похожа. Кстати, на некоторых фото Светлана сама позирует с этой девочкой, из чего можно сделать вывод, что знакомство прошло успешно.

Отметим, что Светлана сейчас активно занята работой над программой о звездах, которая выходит на телеканале СТС. К тому же она развивает несколько проектов в сфере моды.

Развод Федора и Светланы Бондарчук стал настоящей сенсацией несколько лет назад. Тогда Федора заподозрили в романе с актрисой Паулиной Андреевой, который вскоре подтвердился. Правда, Бондарчук обмолвился, что он начался после расставания с женой, которое они решили не афишировать.

Светлана несколько месяцев тяжело переживала разрыв, а в своих интервью признается, что до сих пор думает о Федоре.

«Наверное, и какая-то форма любви остается! Я не знаю, как думал и чувствовал Федор, но я понимала: мы прошли такой большой путь, и что бы дальше с нами ни происходило, если мы проклянем друг друга, то мы проклянем ту жизнь, которая самая яркая, юная, фантастическая», — говорит Светлана.

Кроме того, бывшие супруги нянчат общих внучек, которые появились на свет благодаря их 27-летнему сыну Сергею. Также у пары есть 19-летняя дочь Варвара.



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