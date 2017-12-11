Алексей Панин 2 дня провел на вокзале с бомжами

11.12.2017 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Алексей Панин 2 дня провел на вокзале с бомжами Российский актер Алексей Панин 2 дня провел с бездомными на Казанском вокзале в Москве. Об этом он рассказал в ролике в своем Instagram.

Панин рассказал, что начал документальный проект «Погружение», цель которого рассказать о жизни бездомных. Для того, чтобы лучше понять их, актер решил пожить с ними бок о бок.

Панин говорит, что в Москве сегодня 15 тысяч бездомных, и у каждого своя уникальная история. Цель проекта не осуждение бомжей, а попытка понять, когда в их жизни настал переломный момент, который отправил их жить на улицу.

В ноябре в сети появился клип, в котором вместе с Паниным снялась порнозвезда Ева Бергер. По сценарию, мужчина идет к своей возлюбленной с цветами, а она оказывается любительницей БДСМ.

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