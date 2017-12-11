Стал известен победитель «Новой Фабрики звезд»

За фаворита шоу зрители отдавали голоса в течении всей недели. За место на пьедестале бились шесть участников «Новой фабрики звезд», но победительницей в итоге стала Гузель Хасанова. Многие поклонники проекта остались в восторге от таких итогов.

В течение трех месяцев молодые и талантливые участники «Новой Фабрики звезд» бились первое место в проекте. В итоге до финала шоу дошли шесть участников. У каждого из них сформировалась мощный фан-клуб, поэтому определить фаворита не удавалось до самого конца.

После грандиозного шоу было объявлено, что третье место поделили между собой Даня Данилевский и группа «Север 17». Участники были удивлены столь высоким признанием зрителей. Они пообещали, что обязательно оправдают возложенные на них ожидания и станут звездами.

Второе место завоевал талантливый рэпер Никита Кузнецов. Кстати, именно ему достался приз от проекта «СтарХит», как наиболее перспективному участнику шоу.

Для объявления победителя на сцену поднялись все члены жюри. Ксения Собчак попыталась узнать, кто является фаворитом для Виктора Дробыша, но продюсер деликатно ушел от прямого ответа.

«Как мне кажется, каждый из них уже является победителем. У всех есть шанс занять первое место, поэтому я просто открою конверт», - заявил Дробыш.

В итоге победительницей «Новой Фабрики звезд» стала Гузель Хасанова. Девушка не смогла сдержать эмоций после объявления результатов.

«Я хочу поблагодарить всех, кто за меня голосовал и особенно мою маму и брата. Это наша с братом общая победа, мы оба шли к этому так долго, сложно даже представить. Я невероятно рада», - поделилась впечатлениями Хасанова.

По условиям шоу, Гузель получила продюсерский контракт с Виктором Дробышем, а также право годовой ротации ее песни и клипа в эфире «МУЗ-ТВ». Девушка появится на премии телеканала в июне 2018 года, где сумеет спеть на одной сцене со звездами отечественной эстрады.

В течение всего сезона Гузель считалась одной из главных претенденток на победу. Виктор Дробыш неоднократно отмечал, что именно Хасанова является обладательницей самого сильного голоса на шоу. Однако девушка не раз оказывалась на волоске от вылета из проекта. И все же, зрители всегда выручали талантливую певицу, отдавая за нее свои голоса.

Несмотря на то, что итоги «Новой Фабрики звезд» были подведены, поклонникам не придется долго скучать без любимого музыкального шоу. Уже на следующей неделе состоится гала-концерт проекта, где появятся все его участники.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







