Экс-солистка Spice Girls после бурной ночи попала в больницу с жуткими травмами

В результате бурной ночи в Лондоне Мел Би получила серьезные травмы.

Пожалуй, самая скандальная солистка Spice Girls попала в больницу с жуткими травмами. У певицы Мелани Браун, больше известной как Мел Би, диагностировали перелом двух ребер и сильный порез руки

.

Певица поблагодарила врачей клиники, которые оказали ей экстренную помощь. Она отметила, что провела три часа на операционном столе. Как известно, звезду доставили в больницу после бурной ночи в Лондоне. Однако о том, как получила такие травмы, Мел Би предпочла не распространяться, отметив, что ей очень больно, но она находится под заботой медиков.

Певица попросила у поклонников прощения за сорванную презентацию своей книги в Нью-Йорке, отметив, что она обязательно встретится с ними, как только поправится. Позже она опубликовала также фото со своими друзьями, которые пришли проведать ее в клинике, сообщает Daily Star.

Напомним, британская певица, актриса и телеведущая не раз оказывалась в центре скандала. У Мел есть дочь Финикс Чи от первого брака с танцором Джимми Гулзаром. Также она родила дочь Эйнджел от актера Эдди Мерфи, причем последний не сразу признал отцовство. После этого Браун была замужем за продюсером Стефеном Белафонте, от которого родила дочь Мэдисон. Певица призналась, что у нее были проблемы с алкоголем. В 2014 году она приняла смертельную дозу таблеток, однако ее спасли. Звезда отметила, что на отчаянный поступок ее подтолкнуло семейное насилие, которому ее подвергал Белафонт.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







