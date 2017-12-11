Онкобольной Николаев решил отказаться от помощи

Телеведущий поведал о сложной борьбе с раком. По его мнению, самое важное – не поддаваться унынию.

Юрий Николаев впервые столкнулся с онкологией в начале нулевых. Врачи диагностировали у него рак кишечника, но при очередном рецидиве опухоль обнаружили в другом органе. "Моя мама скончалась от рака. Связано ли это с моей онкологией, я не знаю, – вздохнул телеведущий.

"О болезни мне сообщил врач. Сначала у меня был шок, потом я попытался, и мне удалось собраться и направить все силы на восстановления здоровья, – рассказал Николаев. – Жизнь ведь продолжается, существуют хеппи-энды, а вот отчаяние может ухудшить ситуацию".

Артист подчеркнул, что не позволял тяжелой болезни нарушать свои планы. Например, во время участия в проекте "Танцы на льду" его партнерша Анастасия Заворотнюк только по окончании съемок узнала, что он накануне перенес серьезную операцию.

"Я полностью исключил возможность паузы, – пояснил Николаев. – Сейчас уже думаю: а нужен ли был этот героизм? Здоровье все-таки должно быть на первом месте. При всей моей любви к профессии".

Когда о раке у Николаева узнали бывшие участники телеконкурса "Утренняя звезда", многие поспешили предложить помощь. "Воспитанники мои звонили: "Юрий Саныч, если что надо..." Но я всегда отказывался, не считал возможным. Уверен: справлюсь сам.

Теперь артист проходит профилактические осмотры, чтобы не пропустить очередной рецидив. Если у врачей появится хоть малейшее подозрение, нужно будет вновь начинать лечение. "Я согласовываю, когда приезжать, что делать", – цитирует Николаева "Антенна-телесемь".



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