Адвокат Жорин рассказал, что футболист Глушаков угрожает жене расправой

Новые подробности возникли в деле о разводе капитана московского "Спартака".

Нелегко приходится российским футболистам – заработки космические, но жены с детьми постоянно норовят оттяпать имущество. Большинство разводов звездных игроков не обходится без скандала. Не стало исключением и расставание капитана «Спартака» Дениса Глушакова с его супругой Дарьей. Не помогло ни наличие двух детей, ни дружба с детства. Как известно, Глушаковы из Миллерово Ростовской области и выросли на соседних улицах. 21-летний перспективный футболист внезапно заметил, что 17-летняя Даша, которую он знал столько лет, превратилась в прекрасного лебедя. Пара сыграла свадьбу в 2009 году. В 2011 году Дарья родила дочь Валерию, в 2016 году подарила супругу дочь Александру. Но в сентябре этого года пара заявила о расставании и полились скандальные подробности. Игрок уверяет, что красавица-жена была не верна ему, пока он был на сборах и играх. Та в свою очередь заявила, что это она устала от измен мужа.

Новые подробности звездного развода обнародовал Сергей Жорин. Известный правозащитник в этом конфликте выступил на стороне женщины. По его словам, полузащитник московского клуба не намерен делить имущество и хочет отобрать детей у матери. Кроме того, он угрожает его клиентке, и она склонна воспринимать его слова крайне серьезно. Жорин отметил, что у них имеется запись соответствующего разговора, в котором футболист упоминает очень известных людей, в том числе влиятельных чиновников.

«Человек на этой записи делает акцент, что готов потратить все свои деньги на достижение цели», — отметил правозащитник.

По словам известного адвоката, специализирующегося на разводах известных звезд шоу-бизнеса и спорта, по его совету Дарья пыталась решить ситуацию мирно. Однако супруг в грубой форме отказался договариваться, отметив, что она ничего не получит.

Жорин заявил, что Глушаков пытался до начала суда вывести около 300 миллионов рублей из совместно нажитых средств. Также он напомнил, что Глушаков пытался добиться, чтобы жена выплатила ему 80 тысяч рублей в качестве алиментов. Однако суд постановил, чтобы до окончания бракоразводного процесса он выплачивал жене и детям треть заработка – это около 5 миллионов из его 15-миллионной зарплаты.

«После этого, я думаю, он окончательно слетел с катушек, взбесился и начались вот эти угрозы и неприемлемое поведение по отношению к матери своих детей», — приводит слова Жорина портал 360TV.



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