Путин обрадовал военных пенсионеров

Президент России Владимир Путин старается максимально ответственно подходить к столь значимой теме, как пенсионное обеспечение граждан. Особенную актуальность она приобрела в последнее время, когда власти анонсировали целый ворох изменений.

Глава российского государства накануне обрадовал военных пенсионеров, коих в нашей стране довольно внушительное количество. Дело в том, что Путин подписал закон, предусматривающий в следующем году индексацию военных пенсий. Такие выплаты будут подняты на 6,3 процента, что в нынешних условиях можно расценивать в качестве хорошей прибавки.

Соответствующий документ был принят Госдумой 22 ноября, 5 декабря одобрен Советом Федерации, а во вторник, 11 декабря, подписан Владимиром Путиным. По новому закону также вырастут пенсии бывших служащих органов внутренних дел, пожарной охраны, органов по борьбе с наркотиками, исправительных учреждений и войск Росгвардии.

Попутно будет уместно вспомнить о решении Министерства обороны России о ежегодной индексации окладов и пенсий военным и приравненным к ним лиц. Так, с 1 октября следующего года пенсии военнослужащих будут проиндексированы на 4,3%, а также к этому добавятся два дополнительных процентных пункта.

В свою очередь страховые пенсии по старости повысятся 1 января 2019 года. Их рост будет примерно равен тому, что имеется в случае с военными. Речь идет о 7,05%.

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