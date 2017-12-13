Дана Борисова объяснилась на счет суицида

Известная блондинка попросила на устраивать травлю и надеется на поддержку.

Появившаяся информация о попытке суицида Даны Борисовой всколыхнула российскую общественность. Ситуацию каждый комментирует на свой лад, ссылаясь при этом на какие-то тайные источники, подтверждающие прямо противоположные точки зрения. Борисова не выдержала обсуждений за спиной и ответила на мучающие народ вопросы в своем микроблоге.

«Я верю, что не все люди жестоки, и многие из вас могут поддержать. Выкладываю справки, подтверждающие, что сильно болею последние три недели. Жуткий сухой лающий кашель обострился вчера с вечера, я выпила большое количество лекарств, назначенных врачом и почувствовала себя плохо. Вызвала скорую, и мне сделали промывание. Не вижу причин травить меня и писать гадости. Я трезвая, съемку у Андрея Малахова перенесли на понедельник. Чувствую себя не очень, лежу. Спасибо за понимание и порядочность», — свой призыв звезда интернета сопроводила целой серией подтверждающих фотографий.

По ним можно понять, что звезда действительно обращалась к врачу частного медучреждения, и ей был поставлен диагноз — острый ларингофарингит. Присутствуют также направления на анализы, квитанция об оплате врачебного осмотра, лекарственные назначения и фото самой Дана в горизонтальном положении.

Все это должно убедить злопыхателей, что всяческие подозрения и сплетни не имеют под собой почвы.

Правда и эти неоспоримые доказательства оставили некоторые сомнения. «Мы тебе верили, когда года два-три писали, что Дана пьет или чем-то еще увлекается, ответ ваш был такой же, мы тоже болеем и кашель месяцами не проходит, но наглотаться таблеток до такого состояния, это — абсурд. Дело ваше, но после всех этих выпадов, отдаст ли вам дочь, ваш муж! Выздоравливайте!»

И все же большинство поддерживает блондинку в ее новом становлении на рельсы жизни без наркотиков. «Даночка, не оправдывайтесь не перед кем. Берегите себя, лечитесь. Мы вас верим!»

Ну а если предположить, что рецидив все же был, у фолловеров готов совет: «Жаль, что тебя так и не вылечили. Езжай, наверное, опять в Тай, рано они тебя отпустили».

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