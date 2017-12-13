Дочь и внебрачный сын Спартака Мишулина прекратили войну

Дети Спартака Мишулина примирились. На страницах Карины Мишулиной и Тимура Еремеева в социальных сетях появились совместные фотографии, сделанные в одном из московских ресторанов. Телезрители, внимательно следившие за историей детей Спартака Васильевича, поздравляют его наследников с долгожданным примирением.

Карина Мишулина сообщила подписчикам важную новость. Дочь известного актера помирилась с братом Тимуром Еремеевым. На протяжении длительного периода времени артистка не могла принять родственника и обвиняла его в клевете. Однако результаты ДНК-теста, доказывающие отцовство Спартака Мишулина, заставили ее пересмотреть свое отношение к сложившейся ситуации.

В микроблоге Карины появилась совместная фотография с Тимуром, сделанная в одном из столичных ресторанов. Дети Спартака Мишулина улыбаются и выглядят счастливыми.

«Это был непростой путь для меня. Путь, полный боли, непонимания, обид и слез. Но добро должно побеждать! И начало, я думаю, положено. P.S. Всем, кто переживал за нас – спасибо! Кто критиковал меня – тоже спасибо. Вы все очень помогли», – написала Карина в Инстаграме.

Тимур Еремеев тоже опубликовал снимок, на котором он запечатлен вместе с сестрой, в микроблоге. «Всем – мира!» – отметил актер.

Пользователи социальных сетях поддержали детей Спартака Мишулина. По мнению многих, те правильно поступили, сев за стол переговоров. «Так бы сразу», «Самое главное – уметь прощать», «Молодцы», «Ну наконец-то», «Я тоже хочу такого же брата», «Пусть все теперь будет хорошо», «Мир вашим семьям», «Спасибо вам обоим», «Ого! Никогда не говори никогда», «Будьте счастливы», «Берегите друг друга. У вас все впереди», – комментировали подписчики Карины и Тимура.

Ранее Еремеев выразил готовность помириться с сестрой. Он попросил пользователей социальных сетей прекратить осуждать Карину и дать ей время, чтобы прийти в себя после оглашения результатов ДНК-теста.

Тимур Еремеев о результате ДНК-теста: «Спартак Мишулин мой папа? Это не стало для меня сюрпризом»

«Ребята, не подливайте масла в огонь. Мне кажется, Карине будет легче принять это все, если ее не будут накручивать. Давайте немножко поживем с этим. Как говорят, принятие неизбежного неизбежно, – комментировал Еремеев. – Я с удовольствием помогу Карине, я открыт для диалога. Никакой агрессии и обиды, я думаю, все будет хорошо. Я надеюсь, что мы с Кариной когда-нибудь подружимся».

Кроме того, Тимур благодарил пользователей социальных сетей за поддержку. «С моей стороны не было никакого злорадства. Весь этот салют, торты придумал Первый канал. Я им очень благодарен, они мне помогли, по-другому было бы сложно», – говорил актер во время прямой трансляции в Инстаграме.

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