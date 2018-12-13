Елена Малышева рассказала, что делает уколы ботокса

13.12.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Елена Малышева рассказала, что делает уколы ботокса
По рассказам телеведущей, впервые она прибегла к этой процедуре порядка 20 лет назад.

Телеведущая Елена Малышева заявила, что 19−20 лет назад впервые сделала укол ботокса и с тех пор регулярно прибегает к этой процедуре. Малышева отметила, что экспериментировала и с гиалуроновой кислотой, когда в России только начала распространяться эта технология.

— Я уже колю ботокс не знаю сколько лет. Нужно просто выбирать хорошего грамотного косметолога. Лет 19−20 точно колю. Я считаю, что, если есть возможность не состариться, ею нужно воспользоваться. Лучше не есть и не пить, чем ходить старой морщинистой бабкой, — заявила она в интервью каналу "Эмпатия Манучи" на YouTube.

Она также отметила, что далека от идеи, что морщины — это лучшее, что она могла заработать. При этом Малышева рассказала, что работает ежедневно, появляясь в "Останкино" в 8 утра и "снимая огромные каблуки" лишь в 22 часа.

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