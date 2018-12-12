Просим откликнуться родственников братьев Чистобаевых

Летом 1947 года в Аскизский РВК обратилась жительница села Усть- Есь Аскизского района Чистобаева Степанида Ивановна, которая оставила анкеты на розыск своих сыновей, не вернувшихся с Великой Отечественной войны.

В этом же году, Управлением по учету погибших и пропавших без вести солдат и сержантов Советской Армии в годы Великой Отечественной войны были проверены и приняты на учет красноармеец Чистобаев Андрей Захарович, 1924 года рождения и красноармеец Чистобаев Михаил Захарович, 1919 года рождения, как пропавшие без вести.

Как рассказал председатель Хакасской республиканской общественной организации по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Неизвестный солдат» Виталий Баранов,- начиная с 2010 года я начал заниматься установлением судьбы братьев Чистобаевых: Андрея и Михаила. В ходе архивно- исследовательской работы была установлена судьба и место захоронения Михаила Захаровича. По ошибке извещение о его гибели вместо Хакасии было направлено в Бурятию, поэтому он и попал в списки пропавших без вести. Михаил погиб в бою 9 марта 1944 года. Почему после войны не была исправлена эта ошибка, когда его разыскивала мать, сказать трудно.

-Первоначальным местом его захоронения значится: д. Кяреконна, Вируский уезд, Эстонская ССР. В настоящее время найдено и современное место его захоронения, но к сожалению на мемориальной плите его имя записано с ошибкой. Для исправления этой ошибки мной подготовлено обращение на имя Начальника Управления Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества,- сообщил Виталий Баранов.

Также были найдены документы о боевом пути Андрея Захаровича и наградной лист о награждении его медалью «За отвагу». К сожалению, установить судьбу Андрея Чистобаева пока не представилось возможным. По архивным документам удалось установить, что он проходил службу в 23-м гвардейском стрелковом полку 8-й гвардейской стрелковой дивизии имени «генерала И.В. Панфилова» и 12 октября 1944 года был еще жив. Как сложилась дальнейшая его судьба, пока остается не известным. Но работа в этом направлении продолжается.

- Для многих ведь еще очень важно узнать хоть какое- нибудь известие о судьбе своих родных и близких не вернувшихся с Великой Отечественной войны- говорит Виталий Баранов,- я готов передать все документы о судьбе братьев Чистобаевых- Андрея и Михаила, его родным.

Номер телефона и контактное лицо для родных Андрея и Михаила Чистобаевых- 8-983-197-07-24, Виталий Баранов

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