Равшана Куркова рассказала о домогательствах коллеги по съемкам

13.12.2017 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Равшана Куркова рассказала о домогательствах коллеги по съемкам Актриса рассказала, что ей удалось дать отпор домогавшемуся ее мужчине.

Равшана Куркова ответила на вопросы пользователей Сети и рассказала о том, что в российском шоу-бизнесе тоже существуют персонажи, как Харви Вайнштейн, которые, пользуясь положением, домогаются до актрис.

«Сталкивалась  однажды с подобным отношением – и очень внятно, четко, жестко дала  понять, что считаю такое поведение максимально неэтичным, недопустимым.  Ни в каком смысле – ни в профессиональном, ни в человеческом. И, к  счастью, несмотря на то, что это случилось в разгар съемочного периода,  человек сделал вид, что ничего не произошло, и мы спокойно досняли  картину. Ни до, ни после я слава богу не сталкивалась с подобным  отношением к себе», — поделилась Равшана с пользователями портала thequestion.ru.

Напомним, летом впервые поднялась тема сексуальных домогательство в Голливуде. Сначала обвинения предъявили Харви Вайнштейну, а после — ряду голливудских актеров и продюсеров, в том числе Кевину Спейси.

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