Знаменитая телеведущая Дана Борисова совершила попытку суицида

13.12.2017 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Знаменитая телеведущая Дана Борисова совершила попытку суицида Известная телеведущая Дана Борисова хотела покончить с собой в Москве, сообщает телеграм-канал Mash. Известно, что звезда одумалась и вызвала скорую помощь.

Примечательно, что Борисова представилась Киселёвой, вероятно, чтобы избежать ненужной шумихи.

Прибывшие на место медики промыли ведущей желудок и оказали всю необходимую помощь. От госпитализации Борисова отказалась.

Напомним, Дана Борисова не так давно вернулась в Москву из тайского центра лечения наркозависимости. По её словам, бывший возлюбленный Максим Аксёнов хочет забрать их дочь и через суд лишить женщину родительских прав.

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