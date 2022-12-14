Россиянам установят «умные счетчики»

Russf Дек 14, 2022 Интересное

Представители Минстроя сообщили о том, что в России планируется внедрить программу массовой установки «умных счетчиков» в жилые дома. Однако этот вопрос на данный момент находится в стадии проработки. По словам чиновников, он потребует принятия дополнительных решений.

В настоящее время вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минстрою проработать обеспечение доступа к данным приборов учета за счет переноса их с баланса потребителя на баланс РСО. Кроме того, изучается возможность включения затрат на установку таких счетчиков в схему ценнообразования услуг ЖКХ.

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