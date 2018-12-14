Адвокат Миланы Тюльпановой пояснил, почему Кержаков «не может считаться мужчиной»



Адвокат Миланы Тюльпановой, супруги футболиста Александра Кержакова, в интервью Федеральному агентству новостей обвиняет футболиста в жестоком отношении к сыну и пояснил свои слова о том, что Кержаков не может считаться мужчиной. Накануне такую позицию юрист выразил, комментируя выложенное Алексадром Кержаковым видео встречи Миланы с их сыном, во время которой ребенок плакал.

«Мне кажется, что человек, который не отдает ребенка и издевается над ним — а я считаю, что это издевательство, у ребенка должна быть мама и должен быть папа, — человек, который прячет ребенка от мамы, не может называться мужчиной. Я буду настаивать на этом», — заявил Александр Добровинский ФАН.

Отвечая на вопрос о своих дальнейших действиях, юрист рассказал корреспонденту ФАН, что будет продолжать добиваться исполнения решения суда о нахождении ребенка с матерью.

«Есть исполнительное производство, и все остальные заявления о том, что она плохая мама и ребенок плачет, — это все отговорки. Ребенок может плакать, потому что он хочет в туалет, у него режется зуб или болит что-то. Вообще то, что он выкладывает плачущего ребенка в Instagram, уже говорит о том, что он не мужчина», — резюмировал юрист.

23 октября в Петроградском районном суде состоялось заседание по поводу развода лучшего бомбардира сборной России и его жены Миланы Тюльпановой, по итогам которого было принято решение оставить ребенка с матерью. Однако футболист отказывается от выполнения этого постановления. Сама Милана ранее признавалась в лечении от наркозависимости, однако затем сообщила, что Кержаков вынудил ее сделать такое заявление под угрозой лишения родительских прав.



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