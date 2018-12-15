Виктор Зинчук попал в аварию



Сегодня 60-летний музыкант оказался участником дорожно-транспортного происшествия в Подмосковье. Без травм не обошлось: после автомобильной аварии Виктор Зинчук был госпитализирован.

Гитарист Виктор Зинчук получил широкую известность в конце 80-х, когда решил заняться сольной карьерой. В то время о музыканте был показан документальный фильм, который добавил ему славы. Правда, в последнее время о Зинчуке практически ничего не слышно, хотя он продолжает выступать. А сегодня стало известно, что гитарист попал в автомобильную аварию.

Зинчук ехал на своем автомобиле марки Audi А3. Правда, за рулем был не музыкант, а его личный водитель. Иномарка артиста ехала Красноармейскому шоссе Подмосковья, когда со второстепенной дороги выскочила машинка марки Жигули и врезалась в авто Виктора Ивановича. К слову, после ДТП Зинчук записал видеообращение для поклонников, в котором сообщил о переносе некоторых концертов.

«Так выглядит человек после аварии, — начал музыкант. — Спасибо врачам больницы города Пушкино. Мне придется перенести некоторые концерты. Главное, что остался жив. И, знаете, что: сейчас снег, старайтесь ездить аккуратно, не подрезайте друг друга».

Известно, что Виктор Зинчук получил сильный удар в район грудной клетки. Впоследствии гитарист был госпитализирован. Поначалу врачи подозревали у него перелом ребер, но в медицинском учреждении этот диагноз не подтвердился.

Помимо всего прочего, у Виктора Ивановича диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и перелом пальца. По предварительным данным, виновником дорожно-транспортного происшествия является водитель, находившийся за рулем отечественного авто. Пока «Рен. ТВ» не сообщает, как обстоит дело со здоровьем у личного водителя гитариста.



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