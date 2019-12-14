Королева отказалась от миллионов ради циркового представления



Эстрадная певица Наташа Королева стала главной звездой представления в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре.

12 декабря в цирке Никулина состоялась премьера шоу «Тайна новогодней звезды», режиссером и постановщиком которой является заслуженный артист России Гия Эрадзе. После окончания циркового представления Королева исполнила песню. Публика тепло встретила певицу, одарив ее бурными овациями.

«Я девушка цирковая, свою историю начала именно в цирке. Потому что училась в эстрадно-цирковом училище. А оно как раз находилось в помещении Киевского цирка! Наверное, поэтому я настолько органично существую здесь», — сказала Королева после выступления.

При этом для участия в цирковом представлении Королевой пришлось пойти на серьезные жертвы. Певица отменила выступление в Америке, чтобы спеть на манеже московского цирка.

По словам промоутеров, из-за отказа от выступления в США Королева потеряла более миллиона рублей. Однако певица не расстраивается, так как в 2019 году ее востребованность заметно возросла. Певица является одной из самых востребованных звезд на новогодних корпоративах, передает интернет-издание «Дни.ру».

Ранее Королева опубликовала в Сети забавный снимок, на котором она позирует, сидя на коленях у Надежды Бабкиной, однако не все поклонники оценили юмор певиц. Некоторые осудили Королеву за подобное поведение.



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