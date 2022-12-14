Российские ретейлы могут выйти на международный рынок

В настоящее время наблюдаются определенные трудности с осуществлением международных продаж, связанные в основном с действием санкций, что в свою очередь нарушает логистические цепочки и заметно уменьшает количество ввозимого товара. Однако российские ретейлы нашли способ выйти на мировую арену.

В частности, сеть магазинов Fix Price планирует начать работу в ОАЭ. Информация о наборе менеджеров, специалистов по логистике и руководителя отдела продаж, которые будут курировать группу филиалов в ОАЭ, размещена на сайте компании. Представители фирмы заявили, что планируют расширяться, однако от дальнейших комментариев отказались.

Rusfact.com