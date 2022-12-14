Специалисты зафиксировали рост спроса на красную икру

Russf Дек 14, 2022 Интересное

По словам специалистов, в настоящее время имеет место рост спроса на красную икру. По сравнению с показателями прошлого года, интерес к этому продукту вырос на 18-20%. Также отмечается, что если в 2021 году россияне отдавали предпочтение икре в банках, то на данный момент большей популярностью пользуется развесная продукция.

Представители «Руспродсоюза» сообщают, что стоимость икры увеличилась по сравнению с концом 2021 года. Это обусловлено подорожанием кормов, а также сокращением производства. Средняя стоимость продукта сейчас составляет 5663 рубля за килограмм.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.