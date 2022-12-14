Специалисты зафиксировали рост спроса на красную икру

По словам специалистов, в настоящее время имеет место рост спроса на красную икру. По сравнению с показателями прошлого года, интерес к этому продукту вырос на 18-20%. Также отмечается, что если в 2021 году россияне отдавали предпочтение икре в банках, то на данный момент большей популярностью пользуется развесная продукция.

Представители «Руспродсоюза» сообщают, что стоимость икры увеличилась по сравнению с концом 2021 года. Это обусловлено подорожанием кормов, а также сокращением производства. Средняя стоимость продукта сейчас составляет 5663 рубля за килограмм.

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