В Саяногорске коллизия: одним жарко, другие мерзнут

Читатели из Саяногорска сообщают, что в поселке Майна в некоторых домах очень холодно, температура около 16 градусов. При этом в квартирах в самом Саяногорске, наоборот, очень жарко.

Об этом же пишет городской паблик «

«Пока жители Саяногорска парятся в своих квартирах, у некоторых жителей Майна зуб на зуб не попадает. «В некоторых домах поселка (кто от центрального отопления), суперхолодно. Температура в квартирах 16-18 градусов», — сообщают наши читатели».

В диспетчерской саяногорцам пообещали передать жалобу в тепловую инспекцию и сообщили, что заявки туда можно подавать самостоятельно:

«Вы и сами можете им оставить заявку. Вообще, тепловая инспекция за это отвечает, если дом на самообслуживании. Можно и в управляющую компанию подать заявку. Пришлют контролера, чтобы он посмотрел, какие параметры идут на дом по давлению и температуре», — приводит паблик ответ диспетчера.

Телефон тепловой инспекции в Саяногорске: 8 (390)42 2-84-68.