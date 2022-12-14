В Саяногорске устраняют порыв теплосети

Prohor Дек 14, 2022 Происшествия

Автолюбителям стоит быть внимательнее, двигаясь по улице Пионерской, где в районе Дома быта произошел порыв теплосети.
Работы на объекте ведут специалисты «Байкалэнерго». Авария произошла накануне, и сегодня ее планировали устранить, однако на улице похолодало, что не позволило энергетикам приостановить теплоснабжение на 4-5 часов. Именно столько, по информации из наших собственных источников, потребуется для ремонта. Ориентировочно, к устранению порыва приступят завтра. Временное отключение теплоснабжения, на период работ, может затронуть жителей домов 4-го микрорайона.
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