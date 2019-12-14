Седокову просят больше не рожать



Пользователи Сети обрушились с гневными комментариями на известную певицу Анну Седокову и ее нового возлюбленного Яниса Тимма, который опубликовал в своем профиле в Instagram совместную с артисткой фотографию.

На снимке пара позирует в обнимку.

«Если бы мне нужно было описать эту женщину одним словом, я бы не смог этого сделать. Потому что у нее есть все, что мне нужно, о чем я мечтал. Она моя самая большая опора, мой мотиватор, главное, что она верит в меня. LOVE YOU BOO», — написал Тимма.

Некоторые хэйтеры предположили, что пост писал не футболист, а сама артистка.

«Хоть тысячу раз заблокируйте, сути это не изменит, ничтожно писать комментарии вместо своего мужчины. Аня не надо так! И, пожалуйста, не рожайте опять, планета перенаселена», — написал один из подписчиков.

Артистка не оставила без ответа этот комментарий и попросила не лезть в ее личную жизнь. Об этом пишет «Пятый канал».

«Оставьте, пожалуйста, нас в покое. Вы видите мир в своих красках», — написала она.

Седокова встречается с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, которого певица увела из семьи. Анна и ее новый возлюбленный продолжают в социальных сетях обмениваться трогательными сообщениями с признаниями в любви. 36-летнюю артистку не смущает, что Тимма находится в официальном браке, и у него есть годовалый ребенок.

Эксперты считают, что Седокова хочет как можно скорее завести ребенка в новых отношениях из-за психологической травмы, полученной в первом браке. Психолог Ольга Твардовская уверена, что «в тех отношениях, в которых находилась когда-то Анна Седокова, она получила негативный заряд».



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