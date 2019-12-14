Сын Валерии второй раз за неделю попал в аварию

14.12.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Сын Валерии второй раз за неделю попал в аварию
Сын Народной артистки России Валерии Арсений Шульгин попал в аварию, когда ехал из больницы, куда попал в результате другого ДТП. Об этом молодой человек в четверг рассказал на своей странице в Instagram.

В соцсети юноша отметил, что во втором за неделю ДТП он серьезно не пострадал. Молодой человек даже нашел ситуацию забавной.

«Похоже, больше нельзя садиться в машину», — цитируют 21-летнего Шульгина «Известия».

По словам молодого человека, он возвращался из больницы в такси, когда их протаранил микроавтобус. У машины пострадало крыло, пассажиры и водитель не пострадали.

Продюсер Иосиф Пригожин, супруг Валерии, в беседе с «Газетой.ру» сообщил, что сейчас Арсений находится «в нормальном состоянии».

«Если честно не знаю даже, что такое происходит. Не знаю, что явилось причиной. Только выписались [из больницы], и в них врезались», — отметил он.

Предыдущая авария произошла 8 декабря под Петербургом. Машина, за рулем которой находилась девушка Шульгина Лиана, врезалась в отбойник и вылетела в кювет. Позднее в тот же день стало известно о том, что Арсений перенес операцию.

Ранее сообщалось о ДТП с участием британского актера Бенедикта Камбербэтча. Исполнитель роли Шерлока Холмса сбил велосипедиста на острове Уайт в проливе Ла-Манш. Как передавал RT, в результате ЧП 63-летний рыбак Майкл Лоуренс, который ехал на велосипеде по узкой проселочной дороге, получил травму руки.

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